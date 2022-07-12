Получавший деньги в Москве Шрёдер раскритиковал поставки оружия на Украину и призвал к дипломатии

Герхард Шрёдер заявил, что не будет отказываться от своих переговорных возможностей с Владимиром Путиным, пишет Frankfurter Allgemeine. Немецкий политик раскритиковал западные поставки вооружений на Украину, заявив, что нынешний конфликт можно разрешить только дипломатическим путём.



AP

Внутри партии СДПГ сейчас идёт процесс, который может завершиться выговором, но может и привести к исключению из партии Герхарда Шрёдера, пишет Frankfurter Allgemeine. На следующей неделе в четверг состоятся первые консультации по этому вопросу, однако ни самого Шрёдера, ни его адвоката на этих консультациях не будет. Сам же Шрёдер продолжает подчёркивать, что не откажется от своих переговорных возможностей с Владимиром Путиным.

По словам Шрёдера, Путин заинтересован в дипломатическом разрешении украинского кризиса. Немецкий политик также отверг версию о том, что РФ диктует условия для переговоров таким образом, чтобы ликвидировать украинскую государственность.

Как пишет Frankfurter Allgemeine, Шрёдер рассказал, что в ходе своей мартовской встречи с украинским политиком Рустемом Умеровым он передал ему своё видение урегулирования украинского кризиса, состоящее из трёх пунктов. Эти же пункты он сообщил и Владимиру Путину в ходе встречи 10 марта: во-первых, должно быть констатировано, что Крым является частью России. Шрёдер предложил, чтобы Крым был передан РФ по примеру Гонконга. В качестве второго пункта Шрёдер предложил вооружённый нейтралитет Украины, выражающийся в невступлении в НАТО по примеру Австрии. В-третьих, Шрёдер призвал серьёзно воспринять Минские соглашения и предоставить регионам Донбасса более широкую автономию. По словам Шрёдера, в прошлом Украина несерьёзно к ним относилась.

Как отмечает Шрёдер, Украина пока оказалась не готова к серьёзным переговорам и к письменному закреплению результатов. Кроме того, немецкий политик раскритиковал курс Запада на поставку вооружений Киеву. «Почему происходит концентрация на поставке оружия? Я не верю в военное решение. Вооружённый конфликт можно закончить только путём дипломатических переговоров. Судьбу украинских солдат и мирных жителей можно облегчить только дипломатическим решением», — приводит издание слова Шрёдера. Кроме того, Шрёдер призвал к участию в дипломатическом процессе даже те страны, что напрямую не вовлечены в конфликт. Также он предостерёг от эскалации ситуации вокруг Калининграда.

Внутри СДПГ есть намерение исключить Шрёдера, однако для этого должна быть доказана его деятельность, наносившая вред партии, пишет Frankfurter Allgemeine. Адвокат политика отметил, что правовых оснований для исключения нет.