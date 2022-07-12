Мнение: В Польше мечтают расчленить Россию, в Финляндии хотят войны, в Британии призывают выслать русских

1. Нобелевская премия мира — надёжный знак качества. Гитлера, к примеру, в США человеком года признали, а вот Нобелевскую премию мира дать ему не решились, только номинировали. Не дотянул. Зато полноценным лауреатом стал Лех Валенса, бывший президент Польши. На днях матёрый польский правозащитник подтвердил, что не зря носит нобелевскую медаль. Он заявил, что нужно либо расчленить Россию, либо уменьшить наше население втрое — до 50 млн человек (ссылка).



В комментариях к статье французского Фигаро, которое опубликовало слова пана Валенса, предполагают, что сокращать население России уважаемый поляк намерен при помощи лагерей смерти. Технология для поляков не новая: во время Второй мировой войны предтечи нобелевского лауреата построили в Польше немало подобных лагерей.

2. У отдельных финнов также чешутся руки повоевать с Россией и напрямую привлечь к этому живую силу войск НАТО. Видимо, закатывание финских городов в стекловидную массу, не кажется этим господам слишком большой ценой за услугу для США (ссылка):



Западным государствам следует рассмотреть возможность военного вмешательства в украинский кризис на стороне Киева, заявил финский историк Юсси Ялонен, пишет Verkkouutiset.

По его словам, на данный момент Запад придерживается стратегии снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства. По мнению эксперта, такая позиция потерпела неудачу. Он уверен, что Украина не сможет «победить» Россию. Ялонен добавил, что российская армия продолжает продвигаться и выполнять поставленные задачи.

«Рано или поздно страны Евросоюза или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства», — подчеркнул он. Ялонен предложил Западу рассмотреть вариант вступления в военный конфликт с Россией. При этом историк опасается, что Россия может применить тактическое ядерное оружие.

3. Навряд ли на смену русофобу Борису Джонсону к власти в Лондоне более адекватный политик. Эпоха черчиллей осталась в прошлом, так что на фоне своих коллег даже Борис Джонсон — умный и сильный лидер.

К примеру, кандидат в премьеры Британии Том Тугендхат предложил выслать из страны россиян, поскольку многие из них «связаны с КГБ» (ссылка). «Правильных» русских, конечно, высылать не надо, но вот «КГБ-шников» – непременно.

Его реплика показывает и уровень отношения к России в британской элите, и уровень экспертизы по российским делам. Не лучше обстоят дела и в США.

Люди, которые на Западе принимают решения, живут в мире фантазий. Современная Россия, несмотря на очевидное восстановление её мощи, для них всё ещё что-то вроде разваливающегося Советского Союза начала 1990-х. КГБ, ФСБ – да какая разница? Зачем вообще разбираться в делах этих варваров? Влепить санкции, выслать из страны, поставить побольше оружия для убийства русских.

Впрочем, с другой стороны, нам это на руку. Чем больше будет таких политиков на Западе, тем меньше останется желающих искать на Западе «тихую гавань» для своих капиталов.