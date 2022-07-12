 

Хакеры ликуют: ЕС и США полностью отказываются от антивируса Касперского

12.07.2022, 19:32, Разное
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«Лаборатория Касперского» официально прекратила продажу своих продуктов в ЕС и США.

Компания была вынуждена пойти на этот шаг из-за ужесточения санкционного режима – в противном случае ей угрожали серьёзные проблемы вплоть до аннулирования виз основателей и руководителей.

– Обидно, но иного выхода нет. Ничего, у нас остался российский рынок, также мы планируем расширение в Азии и Африке, – заявил в интервью газете «Ведомости» Евгений Касперский. – Единственное что могу пообещать – это решение никак не скажется на качестве наших продуктов.

Отказ ЕС и США от российского антивируса вызвал бурную реакцию хакерского сообщества. На крупнейших форумах в теневом сегменте Интернета (информационно-телекоммуникационная сеть «Даркнет») злоумышленники высоко оценивают продукцию «Касперского» и пишут, что теперь им будет намного легче осуществлять взлом компьютеров пользователей.

– Спасибо тебе, Байден, спасибо тебе, Шольц. Для меня «Касперский» всегда был большой проблемой, не то, что западные антивирусы. Вы облегчили нашу работу, – написал пользователь под именем Leroczka из Кении.

Эту позицию поддержал и хакер из Никарагуа под псевдонимом Che Guevara.

Эти дураки сами лишили себя лучшего антивируса. Теперь европейцы и американцы будут платить нам не каждый день, но каждый час.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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