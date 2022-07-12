В самопровозглашенной ДНР сообщили о переговорах по признанию республики с КНДР

Донецкая народная республика проводит переговоры о признании независимости с Корейской народно-демократической республикой, сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Насчет Корейской Народно-Демократической Республики. У нас было несколько рабочих встреч с послом этого государства в Москве [Син Хон Чхолем], мы ведем диалог по этому вопросу», – цитирует Никонорову ТАСС.

Она добавила, что ДНР «активно движется» в отношениях с Сирией, и в скором времени будут установлены дипломатические отношения.

Напомним, Сирийская Арабская Республика решила признать независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР.

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