 

Во Владимирской области введен в эксплуатацию газопровод для восьми населенных пунктов

12.07.2022, 19:21, Новости дня
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В Ковровском районе Владимирской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод для газификации 2365 домовладений и газоснабжения девяти котельных в восьми населенных пунктах – деревне Языково Судогодского района и поселках Болотский, Красный Маяк, Смолино, Красный Октябрь, Мордвины, Иваново, Павловское Ковровского района.

Новый газопровод не только обеспечит экологичным и эффективным топливом тысячи домовладений и ряд социальных объектов в восьми населенных пунктах в преддверии отопительного сезона, но и станет стимулом для дальнейшего экономического развития всей южной части Ковровского района, в частности – особой экономической зоны «Доброград», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Генеральный директор группы Газпром межрегионгаз и «Газпром газификация» Сергей Густов рассказал, что «187 населенных пунктов мы должны были газифицировать. Настойчивая позиция главы области Александра Александровича Авдеева при поддержке «Газпрома» в эту программу добавили еще 101 населенный пункт».

«Сейчас перед нами стоит задача газифицировать 288 новых населенных пунктов, вновь газифицировать до конца 2024 года. Большая амбициозная задача и, когда газ придет в эти новые населенные пункты, то люди, проживающие в них автоматически станут участниками государственной программы догазификации по поручения нашего президента. А это значит, что каждому, кто подаст заявку и обратится к Единому оператору газификации проложат газовые трубы без использования средств граждан. Значит, что человек получит тепло», – сказал он.

Густов добавил, что «при поддержке властей Владимирской области врио губернатора Александр Авдеев принял решение о соцподдержке практически всех граждан без исключения. Поддержку на приобретение котла, плиты. И все мы уверены, что в 288 поступит газ в плиту и в котел. А значит, что жители будут пользоваться природным газом и радоваться от того, что это удобно, надежно и безопасно».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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