Отмена моратория на смертную казнь в ДНР вступила в силу

В Донецкой народной республике вступила в силу отмена моратория на смертную казнь, соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин, сообщили в Народном совете республики.

«Вступил в силу закон Донецкой народной республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики». Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров», – цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.

Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».

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