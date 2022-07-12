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12.07.2022, 19:20, Новости дня
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков возложил цветы к Звоннице на Прохоровском поле, вместе с главой региона память павших воинов почтили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт. Они также возложили цветы к мемориалу.

«Все три ратных поля РФ – это символ нашей доблести, это истоки нашей силы. Именно в них коренится наша способность и умение побеждать. Каждый житель России, где бы он ни жил, должен обязательно приехать на одно из этих полей. В этом году особый повод поблагодарить белгородцев за их стойкость, за их мужество, за помощь, которую они оказывают нашим бойцам», –  сказал Щеголев, его слова приводятся на сайте правительства Белгородской области.

Торжества посетила председатель Совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой дивизии, участница Курской битвы и Прохоровского танкового сражения Мария Рохлина. Губернатор Белгородской области призвал хранить память о героях битвы и передавать подрастающим поколениям чувство благодарности за подвиг предков.

«Я думаю, что здесь чувства у всех одинаковые. Чувство гордости за наших предков, за наших дедов, прадедов и чувство благодарности за их подвиг. Мы все хотим, чтобы эти чувства были у наших детей через 10, через 20, 50 и 100 лет», – подчеркнул Гладков.

 Он также отметил, что «Прохоровское поле – особое место на карте нашей страны. Это место духовной силы нашего народа. Это место непобедимости нашей Родины. Сегодня мы вспоминаем и будем помнить всегда всех, кто героически защищал нашу Родину во время Великой Отечественной войны и ковал Победу в тылу. Их имена на стенах храмов, в их честь бьет колокол Звонницы. Их подвиг всегда будет в наших сердцах. Сегодня вместе с нами не только те, кто здесь собрался, вместе с нами миллионы сердец потомков прохоровских героев, которых объединили героические деды и прадеды в единую семью. И никто нас никогда не разъединит».

После официальной части для жителей и гостей региона выступил народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко.

Напомним, Прохоровское сражение вошло в историю как крупнейшая танковая битва. По оценке советских экспертов, с обеих сторон в боях участвовало 1,5 тыс. единиц бронетехники. Сражение стало одним из переломных моментов Великой Отечественной войны. Историки называют Прохоровское поле третьим ратным полем России.

Традиционно 12 июля к мемориальному комплексу у Звонницы съезжаются десятки тысяч белгородцев и гостей региона. В этом году в праздничных мероприятиях на Прохоровском поле приняли участие более 50 ветеранов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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