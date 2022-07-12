Компания Toyota представит Toyota Crown обновленной генерации 15 июля 2022 года

Японский бренд Toyota пока не раскрывает детали о новой модели Toyota Crown, однако уже доступны патентные изображения автомобиля.

В частности, кузов стал более современным и радикально отличается от оригинальной версии автомобиля. По тизерным снимкам видно новую головную оптику, видоизмененные стойки и крылья в передней части кузова. Также эксперты констатировали, что модель Crown выполнена в виде лифтбэка с дополнительным обвесом.

Улучшенная модель седана построена на платформе TNGA-K. Пока эксперты не располагают данными о силовых агрегатах, однако предполагается использование помимо ДВС, версий с гибридными и электрическими установками. Премьера роскошного седана Toyota Crown состоится уже 22 июля.