Специалисты определили наследственные факторы, которые повышают риск раковых мутаций

Эксперты выяснили, что люди склонны к развитию раковых мутаций в тканях. Они даже обнаружили наследственные генетические признаки, которые предрасполагают человека к возникновению онкологии.

Ранее ученые уже исследовали и даже описывали наследственные механизмы, предрасполагающие человека к развитию рака. Многие злокачественные новообразования не обладают четким генетическим объяснением, но специалисты уверены, что риск развития онкологии связан с изменениями в спектре различных видов соматических мутаций.

В результате нового исследования были обнаружены участки генома, которые накапливают соматические мутации. Всего обнаружено 42 гена, связанных с 15 биологическими механизмами и влияющих на риск возникновения злокачественных новообразований.