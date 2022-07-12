 

Специалисты определили наследственные факторы, которые повышают риск раковых мутаций

12.07.2022, 19:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперты выяснили, что люди склонны к развитию раковых мутаций в тканях. Они даже обнаружили наследственные генетические признаки, которые предрасполагают человека к возникновению онкологии.

Ранее ученые уже исследовали и даже описывали наследственные механизмы, предрасполагающие человека к развитию рака. Многие злокачественные новообразования не обладают четким генетическим объяснением, но специалисты уверены, что риск развития онкологии связан с изменениями в спектре различных видов соматических мутаций.

В результате нового исследования были обнаружены участки генома, которые накапливают соматические мутации. Всего обнаружено 42 гена, связанных с 15 биологическими механизмами и влияющих на риск возникновения злокачественных новообразований.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10.20 / Предприятие Евгения Пригожина «Берлинский школьник» выиграло тендер на поставку продуктов для столовой бундестага

17.02.22 / Мнение: Статья Новака

15.09.20 / Китай и Камбоджа запретили въезд Зюганову за антикоммунистическую деятельность

06.07.21 / Длинные юбки и еще 9 самых горячих модных тенденций этого лета

03.07.21 / Поти – бедный богатый город в Грузии

27.06.22 / Платье-плетенка, шорты-бермуды и комбинезон: эффектные джинсовые тенденции для жаркого лета

17.05.21 / Рецепт полезного варенья из сосновых шишек

29.07.21 / Дженнифер Лопес в подвеске с именем Бена Аффлека отдыхает с ним на яхте в Италии

01.11.21 / Четверо — не предел: Криштиану Роналду вновь станет отцом. На этот раз должны родиться близнецы

21.06.22 / “Совсем тяжело”: Муж раскрыл страшную подноготную жизни с кукушкой Меньшовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика