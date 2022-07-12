Мнение: О казачьем сепаратизме

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О казачьем сепаратизме

"Как война – так казаки братушки; как мир – так сукины сыны"

https://zen.yandex.ru/media/id/5ff75d60aa6747198ce5847f/kak-voina–tak-kazaki-bratushki-kak-mir–tak-sukiny-syny-627a4970bcf943590207bdd9?&

Поясню. Тамерлан Тарамов, организаторы неудавшегося "тракторного похода" Василий Сахаров (ст.Терновская Тихорецкого района Кубани), Александр Каданин (Краснодар), и экс-депутат Госдумы, в прошлом – русский нацист, сейчас – украинофил, пропагандист "геноцида казачьего народа мужичьем", псевдоисторик Николай Лысенко. Полистайте его страничку в ВК. Много "любопытного"….На аватарке – пан Лысенко с подкрашенными усиками – в натовской форме!

https://vk.com/id348086879

А вот и другие пронацистские, проукраинские и сепаратистские паблики в ВК с мощной антироссийской и антирусской пропагандой

https://vk.com/whitedivision14

https://vk.com/kazachiy_prisud

https://vk.com/decomunization

https://vk.com/public123928401

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Отмечу, что это уже последняя надежда на ваш авторитет. Спецслужбы на Кубани, все никак "не могут", пресечь откровенно сепаратисткую деятельность вот этих господ, которые уже активно работают в школах, вузах, ведут каналы, ездят по станицам..

В январе этого года под Новороссийском прошла учредительная конференция "Национального движения казаков Кубани"

С докладами выступили:

— Николай Лысенко, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РСО-Алания, г. Москва. Тема доклада: «Генезис «казачьего» законодательства Российской Федерации».

— Андрей Дюкарев, кандидат исторических наук, г. Краснодар. Тема доклада: «Мемориальная политика и практика исторической памяти Кубанского казачества 1990 – 2020 гг.»

— Галина Кольцевая, краевед, г. Новороссийск. Тема доклада: «Эксперименты с историей. Улицы Новороссийска рассказывают».

— Виктория Кармалюк, краевед, г. Новороссийск, станица Раевская. Тема доклада: «К вопросу о сохранении историко-культурного наследия казаков. Казачья Управа в станице Раевской».

— Иван Юрченко, кандидат исторических наук, доцент, научный и технический редактор журнала «Вестник», г. Москва. Тема доклада: «Проблема этничности казаков в российской и мировой науке».

— Владимир Дасковский, руководитель Кубанского отделения «Союза историко-просветительских обществ «Наследие Империи», г. Новороссийск. Тема доклада: «Исторические основы возрождения национального самосознания».

— Николай Ерёмичев, кандидат юридических наук, президент Федерации рубки шашкой «Казарла», г. Москва. Тема доклада: «Опыт создания спортивной федерации как формы сохранения духовной и материальной культуры казаков».

Так же большой интерес вызвало выступление руководителя Общественной Палаты г. Новороссийска С. М. Цымбала. В своём выступлении Сергей Цымбал особо подчеркнул, что сейчас как никогда нам нужен стабильный гражданский мир и как должны взаимодействовать между собой люди разных национальностей и вероисповедания.

За организацию и проведение Конференции хочется выразить отдельную благодарность Андрею Рудику, краеведу, эксперту Новороссийской Общественной Палаты.

По итогам Конференции планируется выпустить сборник с докладами и материалами участников. На научной конференции была принята резолюция, с которой будут ознакомлены все заинтересованные организации и административные органы.

РЕЗОЛЮЦИЯ

научно-практической конференции

«Тридцать лет возрождения казачества России: итоги и перспективы»

Казачья общественность, представляющая различные слои коренного населения Кубани, рассмотрела важнейшие аспекты современного этнокультурного и социального положения народа казаков в рамках работы научно-практической конференции «Тридцать лет возрождения казачества России: итоги и перспективы». Итогом предпринятых научных исследований и состоявшегося общественного обсуждения является констатация следующих фактов:

1. Более 30 лет, прошедших с момента объявления о реабилитации казачества как исторически сложившейся культурно-этнической общности, не привели к фактической реабилитации казацкого этносоциума России. Легитимно утвержденные положения Закона Российской Федерации от 26.04.1991 № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» и Закона Краснодарского края от 09.10.1995 № 15-КЗ «О реабилитации Кубанского казачества» в значительной степени остаются неисполненными.

2. Механизм реальной этнополитической реабилитации, эффективность которого в полной мере доказана процессами фактической реабилитации также репрессированных Советским режимом некоторых неславянских народов СССР, в отношении народа казаков так и не был приведен в действие. Реальные реабилитационные процессы в отношении казацкого этносоциума были подменены импульсивными, непродуманными, зачастую противоречивыми действиями в рамках курса по так называемому «возрождению казачества». Изначально зафиксированные в нормативных документах РСФСР приоритетные векторы по этнокультурной, административно-территориальной и политической реабилитации казаков были подменены созданием сообщества квазиказачьих «некоммерческих организаций», членами которых могут быть граждане любых национальностей, объединенные, в основном, желанием найти дополнительный заработок, исполняя военно-полицейские функции.

3. Государственный курс по навязыванию казацкому этносоциуму в качестве безусловного социального приоритета архаичных полицейско-охранных функций следует признать глубоко ошибочным. Отсутствие практики государственной поддержки этнокультурного развития казацкого этносоциума на фоне методичного создания некоего «квазисословия» в виде сообщества реестровых псевдоказачьих организаций уже привело к крайне негативным последствиям. Продолжение этого порочного государственного курса чревато, уже в среднесрочной перспективе, катастрофичным результатом. Наделение так называемых «казачьих войск» функцией охраны правопорядка фактически вступает в противоречие с базовыми положениями Конституции Российской Федерации.

4. На всей территории Российской Федерации должна быть безусловно прекращена порочная практика использования этнонима «казак» для наименования физических и юридических лиц, не имеющих прямой исторической и наследственной (генетической) связи с культурно-этнической общностью казаков (народом казаков). Право именовать себя «казаком», а свои организации или объединения «казачьими» может принадлежать только лишь прямым потомкам народа казаков (казачьей культурно-этнической общности), которые обоснованно могут указать свое родословие по прямой восходящей линии от реальных казачьих предков. Данное право на обретение казачьей этничности может быть доказано, при необходимости, в судебном порядке.

5. Представляется целесообразным, чтобы все организационные квазиказачьи структуры, входящие в Государственный реестр так называемых «казачьих войск» Российской Федерации, изменили титульные наименования, убрав из них слово «казачий» и его производные. В качестве измененного названия этих организаций, при полном сохранении соответствующих функций, возможно, например, использовать наименование «войска» или «подразделения (части, организации и т.д.) территориальной самообороны». Можно предположить, что такое решение обеспечит приток в такие организации большого числа патриотических настроенных граждан многонациональной России, которые хотят и готовы выполнять добровольные функции по охране правопорядка, но при этом не относят себя ни к народу казаков, ни к так называемому «казачеству».

6. Во всех административных регионах Российской Федерации, которые ныне находятся в границах бывших одиннадцати Казачьих Войск Российской Империи, День памяти геноцида казаков – 24 января – должен быть внесен в календарь памятных дат и признан нерабочим днем поминовения и скорби.

7. На территории Кубани (Краснодарского края) в рамках реалистичного курса по преодолению создавшегося, крайне нездорового положения с так называемым «возрождением казачества», должны быть предприняты следующие меры:

– должны быть безусловно обеспечены требования реабилитационных законоположений в части возвращения исторических наименований казачьим поселениям и административно-территориальным образованиям. (Например, на карте Кубани должна появиться станица Уманская – вместо т.н. «Ленинградской», станица Поповичевская – вместо т.н. «Калининской» и т.д. Реабилитационный список по возвращению исконной казацкой топонимики весьма обширен);

– на территории Кубани (Краснодарского края) должна быть осуществлена планомерная целевая программа в области возвращения исторической топонимики в целом. (В частности, должны быть восстановлены исторические наименования улиц, площадей, парков и скверов, которые ранее носили имена казаков, внесших значительный вклад в развитие Кубани и России);

– на территории Кубани (Краснодарского края) должна быть безусловно прекращена практика сознательного (или ситуационного) уничтожения объектов казацкой культурно-исторической среды. (В частности, один из вопиющих фактов такого уничтожения – снятие мемориальной доски с родового дома казаков Науменко в ст. Петровской). Недопустимо и должно безусловно пресекаться волюнтаристское изменение традиционных казацких наименований в хуторах и станицах. (Например, недопустимо навязывание словосочетаний «сельский клуб», «сельская школа» вместо традиционных форм «станичный клуб», «станичная школа» и т.п.);

– в качестве наименований для новых улиц и других значимых объектов социальной инфраструктуры на территории Краснодарского края должны в приоритетном порядке рассматриваться наименования, обладающие казачьим смысловым контентом;

– на территории Кубани (Краснодарского края) должна быть решительно прекращена практика увековечивания памяти политических деятелей большевистского режима, которые с целью захвата власти и проведения авантюрных социальных экспериментов ввергли Россию в братоубийственную Гражданскую войну. Миллионы человеческих жизней, немыслимые разрушения, разбазаренное национальное достояние многих поколений россиян – такую страшную цену заплатила Россия за кровавый опыт большевизма. В этой связи нельзя примириться с установкой в Краснодаре памятника «Ленин и матрос», памятника одному из наиболее кровавых палачей народа казаков – Дзержинскому и т.д.

– на территории Кубани (Краснодарского края) в приоритетном порядке должен быть разработан механизм обеспечения обязательного представительства казаков (как коренной для Кубани малочисленной культурно-этнической общности) – в органах исполнительной и законодательной власти Краснодарского края всех уровней.

Общее собрание Оргкомитета докладчиков и участников научно-практической конференции «Тридцать лет возрождения казачества России: итоги и перспективы».

https://www.idelreal.org/a/30826885.html

Руки опускаются писать в сетях, привлекать внимание… Такое впечатление, что кому то выгодно, чтобы казачий сепаратизм полыхнул на Юге России. Да, часто слышу – "они маргиналы", о них никто не знает… Но точно также начиналось возрождение бандеровщины на постсоветской Украине. Мало того, риторику вот этих мразей, которые поголовно считают Великую Отечественную "Второй Гражданской", лобызают кости нацистских прихвостней, перехватывают и в реестровом Кубанском войске. Вы бы видели и слышали что вбивают в головы детям в "казачьих классах" и "школах", куда загоняют детей разных национальностей. О том что казаки – "древнейший народ, отличный от русского", 24 января – День геноцида казачьего народа (постоянные разговоры о "красном терроре", о белом – ни слова. И так далее. и тому подобное..

Как казаки-сепаратисты свой флаг на Эльбрус вознесли.

https://yurt-news.ru/эльбрус/

Отметим, что сине-малиново-желтый триколор, как "государственный флаг независимой Казакии от Черного моря до Урала", был выдуман эмигрантами из числа членов так называемого "Вольно-казачьего движения", многие из которых поддерживали в годы Великой Отечественной нацистов и служили в коллаборационистских формированиях.

В 1943 году на конференции под Житомиром был создан Комитет порабощенных народов Антибольшевистского фронта. Комитет курировал министр Востока Альфред Розенберг, Германия обещала всем нерусским народам номинальную независимость под крылом Германии на развалинах Советского Союза. После второй мировой войны в Западной Германии он был оформлен как "Антибольшевитский блок наций" (ABN). Лидером блока был Ярослав Стецько (ОУН). Целью блока ставилось окончательное разрушение "Российской империи", т.к. АБН рассматривал политику СССР как продолжение политики Российской империи. В 1996 году АБН распущен. Активными членами АБН под сине-малиново-желтым флагом были различные эмигрантские казачьи сепаратистские организации под опекой западных спецслужб.

На видео – голос кубанских казаков-сепаратистов, этнический крещеный чеченец Тамерлан Харунович Тарамов, на своем канале в Дзене и на Ютюбе ведет открытую подрывную антироссийскую работу.

https://zen.yandex.ru/video/watch/629f665a6907cc17c7ca75d0?t=6

(с)

PS. Разумеется, тему казачьего сепаратизма будут качать точно также, как например тему сибирского сепаратизма. США даже не скрывают, что намерены поддерживать такие движения с целью деструкции России. Только если раньше данная методология применялась для дробления СССР, то сейчас речь идет уже о дроблении РФ, для чего безусловно будут подогреваться радикальные этнонационалистические элементы ровно по той же схеме, по которой это делалось на Украине и на территории других республик СССР. Все под соусом антикоммунизма и борьбы с национальным угнетением. Успешность такой деятельности будет зависеть исключительно от того свободного пространства, которое компетентные органы оставят для подобной деятельности.

Недавно вот про Калининград спохватились заметив "кенигсберизацию". Может и тут чего-то "заметят".

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