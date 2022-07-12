 

В Подмосковье проголосовали за сервис по заказу автобусов в еще одном ЖК

12.07.2022, 18:32, Разное
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В Подмосковье на портале “Добродел” продолжается голосование за за организацию сервиса пассажирских перевозок по требованию “НамПоПути”. За две недели, как сообщает телеканал “360”, свой выбор уже сделали более 12 тысяч человек. Наиболее активно за запуск сервиса голосуют жители Ленинского округа, Мытищ и Наро-Фоминска.

В жилых комплексах, которые наберут наибольшее число голосов, будет рассмотрена возможность организовать новый сервис по требованию. Он дополнит работу регулярного общественного транспорта и улучшит транспортную доступность густонаселенных ЖК с железнодорожными станциями и метро, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.



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