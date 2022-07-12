 

Застройщики предложат скидки до 50%

12.07.2022, 18:32, Разное
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Столичные застройщики обещают скидки на квартиры в размере до 50% в рамках традиционной июльской распродажи. В этом году «Черная пятница» на рынке недвижимости пройдет с 22 по 24 июля.

В акции примут участие крупные строительные компании Московского региона: MR Group, «Инград», «Пионер», «Донстрой», AFI Development, «Интеко» и другие. К ним также присоединятся лидеры рынка недвижимости Екатеринбурга: «Атом», «Астон», «Партнер», «Атлас Девелопмент» и т.д.

Главное правило распродажи – гарантия уникальных скидок. Застройщики отбирают ограниченное количество лотов и выставляют их на продажу по специальной цене, действующей только во время «Черной пятницы». Ожидается, что минимальная стоимость квартиры в столичном ЖК комфорт-класса во время распродажи составит 2,6 млн рублей. А цены на самые доступные лоты будут начинаться от 500 тыс. рублей.

Акция Black Friday («Черная пятница») регулярно проводится за рубежом, а особую популярность крупные распродажи приобрели в конце 90-х годов прошлого века. На российском рынке недвижимости «Черная пятница» впервые прошла в июле 2015 года.



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