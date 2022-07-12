Помада с перламутром на губах. Почему визажисты все чаще обращаются к тренду из девяностых

Определенные тренды приходят и уходят. Как правило, современные тенденции отражают то, что было популярно около 20 лет назад. К примеру, некоторые тенденции макияжа начала 90-х годов, все чаще появляющиеся на лицах знаменитостей. Одна из них – помада с перламутром.

Спорный вопрос

Одна тенденция, которую мы наблюдаем повсюду прямо сейчас, является спорной. Матовая помада остается довольно популярной, ведь в этом году ее видели в мейкапе многих звезд. Немало знаменитых визажистов представляют ее на красных ковровых дорожках.

Однако покупка такой помады радует не всегда. Иногда она скатывается на губах, подчеркивая каждую трещинку или шелушение.

Привлекательность блеска

К счастью, на этот раз тенденция матовой помады более тонкая. Не говоря уже о том, что в конце 90-х и начале 2000-х годов формулы с насыщенным блеском были оставлены в пользу более сложных формул, по словам одного из экспертов по красоте. Сегодня матовые помады имеют новые дуохромные пигменты, отражающие свет. Они также адаптированы для увлажнения губ, долговечны и не скатываются, что делает эту тенденцию идеальной и для вечернего выхода, и для случайного обеда.

Кроме того, можно скомбинировать матовую помаду вместе с блеском для губ. Например, можно нанести немного блеска на середину губ с матовым покрытием.

Конечно, матовая помада может выглядеть утонченно и сдержанно. Однако мерцающий розовый блеск добавляет образу привлекательности.

Золотисто-персиковый оттенок также идеально смотрится на губах. Для более тонкого оттенка матовой помады нанесите сверху тонкий слой прозрачной перламутровой помады. В принципе, такой блеск можно нанести и на ненакрашенные губы.

Неброский, но довольно привлекательный вариант – нюдовая помада с едва уловимыми перламутровыми тонами. Такой мейкап делает губы более пухлыми. И он просто не может остаться незамеченным.