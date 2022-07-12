 

Без мыла и обязательно сразу крем: как не усугубить состояние кожи частым принятием душа из-за жары летом

12.07.2022, 18:17, Разное
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Освежающий прохладный душ – одно из лучших средств для спасения от летнего зноя. В самые жаркие дни помыться и искупаться может хотеться несколько раз в день. Не отказывайте себе в этом удовольствии! Но помните, что слишком частое мытье может стать причиной чрезмерной сухости кожи. Запомните простые правила, помогающие наслаждаться водными процедурами так часто, как вам этого хочется.

Холодный или теплый душ?

В летнюю жару полезней всего принимать прохладный душ. Слишком горячая вода сушит кожу и не приносит чувства свежести. Если же вы не привыкли к освежающим водным процедурам, начните с комнатной температуры и постепенно ее понижайте. Ориентируйтесь на собственные ощущения, слишком холодной и неприятной вода быть не должна.

Меньше мыла и геля

Большинство моющих средств сушат кожу. Если вы принимаете душ чаще чем 1 раз в день, откажитесь от использования гелей и мыла. В крайних случаях можно наносить совсем немного средства на наиболее загрязненные места. Основную площадь тела достаточно просто ополоснуть водой. Пот и уличную пыль вполне можно смыть без специальных мыльных составов.

В экстремальных условиях, например в туристическом походе, освежаться можно, заменив душ на обтирания полотенцем, смоченным водой. После купания в природном водоеме или бассейне также достаточно принять душ без моющих средств.

Регулярное увлажнение

Увлажняющий лосьон или бальзам – лучший друг вашей кожи в летние месяцы. Воздействие ультрафиолета и высоких температур, частые купания причиняют серьезный стресс кожным покровам. Именно летом кожа нуждается в дополнительном увлажнении. Подберите средство с комфортной легкой текстурой, впитывающееся сразу после нанесения. Обязательно наносите крем сразу после водных процедур. Эта простая процедура поможет сохранить вашу кожу увлажненной и упругой.



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