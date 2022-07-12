 

ТЭС с турбинами с иностранными турбинами следует включать только в крайних случаях

12.07.2022, 18:00, Разное
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“Системный оператор”, диспетчер энергосистемы, предложил включать иностранные турбины на ТЭС (тепловые электростанции) только в случае крайней необходимости. Об этом информирует “Коммерсантъ”.
“Системный оператор”, диспетчер энергосистемы, предложил включать иностранные турбины на ТЭС (тепловые электростанции) только в случае крайней необходимости. Об этом информирует “Коммерсантъ”.

“Рекомендуется держать иностранное оборудование в готовности к использованию в случае чрезвычайной ситуации”. Федор Опадчий является председателем “Системного оператора”.

По данным оператора, суммарная мощность энергоблока с западными турбинами составляет 25,3 ГВт. Большая часть этой мощности может быть отключена без особых трудностей и угрозы нарушения энергоснабжения. Простаивающая мощность также могла бы быть оплачена с оговоренной скидкой.

Представители промышленности выступили против такого подхода. Они утверждали, что генерирующие компании предпочитают переложить проблемы на потребителей, вместо того чтобы провести тщательный анализ всех действий и их последующих последствий. Тем не менее, некоторые объекты будут иметь меньшую сумму для покрытия первоначального искусственного простоя.

В конце июня “Коммерсантъ” со ссылкой на участников рынка писал, что российские фермеры начали испытывать дефицит запчастей и трудности с обслуживанием иностранной сельхозтехники. Сейчас их доля составляет 40%.

Источник: www.gazeta.ru



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