Теннисистка Рыбакина объяснила, почему расплакалась, когда ее спросили о родителях

Чемпионка Уимблдона-2022 в одиночном разряде Елена Рыбакина расплакалась, когда на пресс-конференции ее спросили о родителях.

Трудно держать все в себе. Я бы предпочла держать ракетку на корте, чем плакать на пресс-конференции. Мои родители отдавали свое время и жертвовали всем ради меня. Они верили в меня, хотя и не знали, стану ли я профессиональным теннисистом”. По словам Рыбакиной, они видели, как мне было весело, и поощряли меня продолжать тренироваться после школы.

9 июля Рыбакина обыграла Онса Джабера из Туниса в финале Уимблдона. Матч закончился со счетом 3-6, 6-1, 6-2, 6-2. Это первый трофей в карьере казахстанской теннисистки.

Победа Рыбакиной на Уимблдоне не позволила ей подняться выше. В последнем рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она осталась на 23-й строчке.

Напомним, что Рыбакина была представительницей РФ до 2018 года, когда она получила гражданство Казахстана. Она играет за эту страну.

Источник: www.gazeta.ru