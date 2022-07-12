Россиян научили выбирать вино дешевле 500 рублей

Россиянам необходимо обращать пристальное внимание на цвет и год урожая при выборе вина из ценового диапазона 300-500 рублей. Это связано с тем, что в молодом возрасте они более прозрачны, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

“И красные, и белые вина наиболее доступны по цене, потому что при их производстве используются технологии, позволяющие раскрыть лучшие качества вина, когда оно молодое. Вина, выдержанные в бочках, – хороший вариант хранения. Они, как правило, дороже 500 рублей за бутылку. Вина, возраст которых составляет 3-5 лет и которые еще не были проданы за небольшие деньги, скорее всего, будут “уставшими”. Это означает, что оно не будет ярким или очень вкусным. В худшем случае оно будет больше похоже по вкусу на уксус, чем на вино”, – говорится в докладе.

Эксперты также считают, что белое и розовое вино из прозрачного стекла более уязвимо для солнечного света и быстрее “стареет” на полке. Поэтому важно смотреть на вино в его бутылке.

“Недорогие белые вина не должны быть желтоватыми или похожими по цвету на пиво и растительное масло. Качественное белое вино должно быть светло-желтым или слегка зеленоватым. Вина, изготовленные по специальной технологии, например, “оранжевые”, не имеют права быть такого цвета”. Согласно сообщению, розовое вино не должно быть “кирпично-красным”.

Также следует обращать внимание на пыль на бутылках. В типичном магазине на полках будет стоять 5-6 бутылок одного сорта. Если ближайшая к покупателю бутылка покрыта пылью, это может указывать на то, что что-то не так.

Источник: ria.ru