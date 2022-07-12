 

Россиян научили выбирать вино дешевле 500 рублей

12.07.2022, 18:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россиянам необходимо обращать пристальное внимание на цвет и год урожая при выборе вина из ценового диапазона 300-500 рублей. Это связано с тем, что в молодом возрасте они более прозрачны, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
“И красные, и белые вина наиболее доступны по цене, потому что при их производстве используются технологии, позволяющие раскрыть лучшие качества вина, когда оно молодое. Вина, выдержанные в бочках, – хороший вариант хранения. Они, как правило, дороже 500 рублей за бутылку. Вина, возраст которых составляет 3-5 лет и которые еще не были проданы за небольшие деньги, скорее всего, будут “уставшими”. Это означает, что оно не будет ярким или очень вкусным. В худшем случае оно будет больше похоже по вкусу на уксус, чем на вино”, – говорится в докладе.

Эксперты также считают, что белое и розовое вино из прозрачного стекла более уязвимо для солнечного света и быстрее “стареет” на полке. Поэтому важно смотреть на вино в его бутылке.

“Недорогие белые вина не должны быть желтоватыми или похожими по цвету на пиво и растительное масло. Качественное белое вино должно быть светло-желтым или слегка зеленоватым. Вина, изготовленные по специальной технологии, например, “оранжевые”, не имеют права быть такого цвета”. Согласно сообщению, розовое вино не должно быть “кирпично-красным”.

Также следует обращать внимание на пыль на бутылках. В типичном магазине на полках будет стоять 5-6 бутылок одного сорта. Если ближайшая к покупателю бутылка покрыта пылью, это может указывать на то, что что-то не так.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12.21 / Мнение: Прекращение обслуживания

12.07.20 / Власть и государство при социализме и при капитализме.

27.05.22 / Мнение: Последний день Лимана

15.12.21 / Риск эпилепсии резко возрастает через год после перенесенного инсульта

19.08.20 / Звезда “Американской истории ужасов” Лили Рэйб стала мамой во второй раз

16.01.22 / Вычеркнули из «красной зоны»

27.04.22 / Участники «Алых парусов» в Санкт-Петербурге смогут получить повестки в торжественной обстановке

16.02.22 / Купить вакцину для собаки и других животных стало гораздо проще

21.08.20 / История: СССР выстоял бы и без ленд-лиза

26.03.22 / В знак поддержки Украины европейцы раскрашивают автомобили под хохлому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика