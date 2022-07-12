В СВР заявили о нервной реакции Польши на раскрытие планов по расчленению Украины
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Польские власти пытаются завуалировать планы по экспансии на Западную Украину, они нервно восприняли обнародование планов по расчленению этой страны, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«Поступающая в Службу информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания», – цитирует Нарышкина ТАСС.
Варшава рассчитывала, что в условиях напряженного геополитического противостояния Киев, Москва и Вашингтон не обратят внимание на ее приготовления к захвату земель Украины.
«В Польше надеялись на то, что, когда конфликт в Украине перейдет в фазу дипломатического урегулирования, стороны будут вынуждены признать «польскую экспансию» как свершившийся факт. Теперь из-за утечки чувствительной информации польское руководство вынуждено снимать озабоченности, звучащие от «товарищей по НАТО и ЕС», – говорится в сообщении СВР.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявлял, что польское руководство не намерено устанавливать военно-политический контроль над западной частью Украины.
Напомним, в апреле глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, какова вероятность, что Польша действительно решит ввести свои как бы «миротворческие» войска в Галицию и Волынь.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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