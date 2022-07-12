 

Общественные палаты России и республик Донбасса подписали меморандум о сотрудничестве

12.07.2022, 17:55, Новости дня
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Общественная палата России, общественная палата Донецкой народной Республики и общественная палата Луганской народной Республики подписали меморандум о сотрудничестве на пленарной сессии Форума «Сообщество» в Липецке.

Меморандум позволит обеспечить содействие друг другу в вопросах обеспечения демократических принципов развития гражданского общества, гарантировать взаимодействие по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов граждан, некоммерческих организаций и общественных объединений, а также даст дополнительный импульс к устойчивому развитию институтов общественного контроля, объясняется в Telegram-канале ОП России.

«Документ закрепляет важные положения, отвечающие повестке и тенденциям, происходящим в ДНР, ЛНР и России: укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, поддержание межнационального и межрелигиозного согласия, а также упрочнение культурных связей между соотечественниками; помощь по разоблачению преступных деяний националистов, экстремистов и террористов; решение вопросов восстановления экономической, культурной инфраструктуры Донбасса, а также возвращения к мирной жизни его жителей», – поясняется в сообщении. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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