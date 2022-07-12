 

В Запорожской области заявили о планах по восстановлению газоснабжения через Бердянск

12.07.2022, 17:55, Новости дня
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Снабжение газом Запорожской области через Бердянск планируется восстановить к осени, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

«Также мы проработали проект прокладки газовой трубы из Бердянска, и это будет сделано в ближайший месяц-полтора», – сообщил Балицкий в эфире «России 24», передает ТАСС.

По его словам, на хлебокомбинате установлены емкости со сжиженным газом, который поставляется с Крыма. Хлебокомбинатам и другим предприятиям планируется компенсировать затраты на газ, в чем будет помогать и Россия.

Ранее Балицкий заявлял, что власти региона решили снизить тариф на электроэнергию в регионе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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