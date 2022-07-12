 

В Белгородском государственном университете нашли гены, виновные в развитии язвы кишечника

12.07.2022, 17:50, Разное
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По мнению специалистов из России, генетические факторы оказывают огромное влияние на развитие язвы двенадцатиперстной кишки.

Исследования проводились сотрудниками Белгородского государственного национального исследовательского университета. Они обратили внимание на то, что у одних людей патология быстро прогрессирует, а у других – не развивается. Всему виной генетические особенности.

Также были выявлены генетические маркеры , указывающие на риск развития язвы двенадцатиперстной кишки, которые помогут провести диагностику и лечение заблаговременно. Новые данные также помогут разработать эффективные методы профилактики развития заболевания. Подробности результатов исследования можно изучить в свежем выпуске журнала Journal of King Saud University – Science.



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