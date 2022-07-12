В Белгородском государственном университете нашли гены, виновные в развитии язвы кишечника

По мнению специалистов из России, генетические факторы оказывают огромное влияние на развитие язвы двенадцатиперстной кишки.

Исследования проводились сотрудниками Белгородского государственного национального исследовательского университета. Они обратили внимание на то, что у одних людей патология быстро прогрессирует, а у других – не развивается. Всему виной генетические особенности.

Также были выявлены генетические маркеры , указывающие на риск развития язвы двенадцатиперстной кишки, которые помогут провести диагностику и лечение заблаговременно. Новые данные также помогут разработать эффективные методы профилактики развития заболевания. Подробности результатов исследования можно изучить в свежем выпуске журнала Journal of King Saud University – Science.