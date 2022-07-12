 

Специалисты рассказали, почему людям нельзя пить соленую воду

12.07.2022, 17:50, Разное
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Эксперты рассказали, почему людям ни в коем случае нельзя пить соленую воду из моря или океана. Как известно, 96% всей жидкости на планете Земля содержится именно в Мировом океане.

Человек прожить без жидкости не может, но и соленую воду употреблять нельзя. Среднее количество соли на один литр воды составляет 40 грамм. С таким количеством минералов почки справиться не в состоянии, поэтому произойдет еще большее обезвоживание организма.

Однако нормализовать работу органов при приеме соленой воды в экстренных случаях можно. Достаточно выпить такое же или большее количество пресной жидкости.



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