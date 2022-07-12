 

РЖД рассмотрит возможность перевозки пассажиров в товарных вагонах

12.07.2022, 17:32, Разное
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РЖД предложила Минтрансу кратно увеличить перевозку пассажиров в летний период путём задействования товарных вагонов.

В компании утверждают, что один такой вагон позволяет перевезти на 50% больше людей, чем стандартный пассажирский. Кроме того, РЖД сможет задействовать невостребованные из-за санкций мощности.

Генеральный директор Олег Белозёров объяснил, что временное закрытие авиамаршрутов позволяет заработать намного больше, чем в предыдущие курортные сезоны.

– Вместе с этим из-за санкций у нас накопилось достаточное количество невостребованных товарных вагонов, в частности, речь о калининградском и европейском направлении. Мы спокойно можем поставить туда кровати, полки, сервис не будет уступать обычному плацкарту, – прокомментировал он инициативу.

Вагоны прошли предварительную модернизацию, их уже начали разбивать на условные плацкарты и купе, в некоторые установили сиденья, что позволит классифицировать их как СВ. В каждом из вагонов доступны гравитационный туалет, постельное бельё и горячий чай. Стоимость билетов в такие поезда будет ниже на 5-10% в сравнении со стандартным.

Также в РЖД планируют провести эксперимент по перевозке пассажиров в цистернах. Первая группа добровольцев отправится из Ханты-Мансийска в Сочи уже в августе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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