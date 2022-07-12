Чего испугались немцы? – Личное мнение

Последнюю неделю в Европе паника. Нет, речь не о скандалах с вечеринками в Британии и Германии.

Газпром поставил Северный поток на плановый ремонт. Немецкое правительство теперь гадает, возобновятся ли поставки после.



Фото: Соцсети

Ну, вообще логика в таких опасениях есть. Европа вводит санкции, Россия тоже может ответить.

Что ждёт Европу при таком сценарии?

Да ничего хорошего, если честно. Не вдаваясь в детали и цифры можно с уверенностью предположить, что при таком раскладе многие предприятия Европы просто закроются.

Остановившийся завод запустить снова будет сложно, если не сказать — невозможно. В итоге, рост безработицы, снижение доходов людей.

Но и дома у безработных будут трудности. Зима в Европе хоть и мягче, но всё равно ведь холодно — без газа дом не отопишь, а стоимость энергоресурсов возрастёт в разы.

Со временем, наверное, можно будет как-то компенсировать поставки российского газа, однако проблема в том, что этого времени нет.

Если завод остановился хотя бы на месяц (не говоря уж о полугодии), если люди посидят зиму в холодном доме, то ситуацию не спасёт и никого не порадует, что к 2030 году им во дворе поставят ветряк и станет чуть-чуть теплее.

Довольно смело Европа несколько месяцев вводит санкции — пакет за пакетом. От Свифта отключают, автоконцерны уходят, закрываются иностранные магазины. И только сейчас, в июле-то месяце, они вдруг заподозрили, что Россия может ответить.

Странные, конечно, ребята. Видимо, все мысли были о вечеринках.

На 15-е число в Думе назначено внеочередное заседание. Интересно, о чём там пойдёт речь?

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