 

Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды

12.07.2022, 17:07, Разное
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Сотрудники коммунальных служб распиливают и вывозят поваленные деревья. Также демонтируются поврежденные конструкции во дворах и на улицах.

Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Водосточная сеть столицы справляется с объемами выпадающих осадков. В любой момент к устранению последствий дождей готовы приступить 300 бригад Мосводостока и 290 единиц техники.

Сотрудники Мосводостока при необходимости могут обеспечить оперативный пропуск воды. Они реагируют на заявки москвичей.

Сильный порывистый ветер до 17 метров в секунду сохранится 12 июля. Возможны кратковременные дожди и грозы.

Жителей столицы просят быть предельно внимательными на улице. Пешеходам рекомендуют обходить опоры ЛЭП, не прятаться под шаткими конструкциями и деревьями. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим, избегать внезапных маневров, оставлять транспорт на крытых паркингах и подальше от деревьев.

Накануне в Москве из-за непогоды закрыли парки. Заведениям общепита рекомендовали приостановить работу летних веранд.

Непогода обрушилась на столицу в воскресенье, 10 июля. В больницы с травмами разной тяжести доставлено 10 человек, один погиб.



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