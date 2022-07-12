 

Заменила Аллу: Объявилась невеста страдающего по Пугачевой холостяка Киркорова

12.07.2022, 17:06, Разное
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Как известно, поп-король российской эстрады был женат всего однажды – на Алле Пугачевой. Однако их брак развалился, а Примадонна нашла счастье в отношениях с молодым комиком Максимом Галкиным, с которым Филипп Киркоров ее и познакомил.

В итоге Алла Борисовна не расстается с новым супругом, с которым вместе воспитывает детей. А вот ее бывший муж до сих пор одинок: музыкант страдает по ушедшей любви и не скрывает, что заменить ее уже никто не может. Но была в жизнь артистка женщина, которая смогла встать на место Примадонны, благодаря похожим личным качествам. Речь идет о домработнице певца по имени Люся, которая трудилась в его доме не один год.

Женщина, вспоминая счастливую жизнь с Филиппом Киркоровым, говорит, что не только Алла Пугачева знала его наизусть, но еще и она. Более того, она всегда безоговорочно любила своего начальника, а он ее в ответ. Неудивительно, что Люся объявила себя возможной невестой поп-короля – в шутку, конечно.

“А женится Филипп, может быть, лет через десять только на мне…” – с иронией сказала домработница артиста.

Сейчас Люся уже не трудится на благо музыканта. И, говорит, если бы позвал, то вряд ли вернулась. Женщина уверяет, что сделать это не позволяет здоровье: мол, то рука болит, да и вообще, за свою жизнь помощница Филиппа Киркорова уже наработалась.



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