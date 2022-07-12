Разведясь, долго была одна, а в 38 родила от 19-летнего студента: как живет актриса Дмитриева

Телезрители знают Евгению Дмитриеву по сериалам “Склифосовский”, “Физрук”, “Моя любимая свекровь” и другим популярным проектам. Актриса всегда активно работала, исполнила более 140 киноролей и долго молчала о своей личной жизни. Многим казалось, что с таким плотным графиком у Евгении просто нет времени на отношения. На самом деле настоящая любовь, как и успех в карьере, пришла к звезде немного с опозданием.

Евгения Дмитриева появилась на свет в 1972 году. В детстве будущая актриса занималась танцами, но из-за телосложения не смогла полноценно развиваться в этой сфере. А вот на пути к мечте стать актрисой преград не оказалось. После окончания школы Дмитриева без проблем поступила во МХАТ и Щепкинское училище, но выбор остановила все-таки на втором.

Полноценно сниматься в кино артистка начала только в конце 90-х. В тот момент ей было уже около 27 лет. Как и многим актерам, по-настоящему прославиться ей удалось далеко не сразу. Прежде чем запомниться и полюбиться зрителям, Евгении пришлось долго трудиться и сыграть немало эпизодических ролей. В личной жизни ей тоже повезло не с первого раза.

Еще во время учебы Евгения Дмитриева влюбилась в своего однокурсника – будущую звезду шоу “6 кадров” Андрея Кайкова. Молодой человек не сразу ответил девушке взаимностью, а когда влюбился, не стал медлить с предложением руки и сердца. Избранники сыграли веселую свадьбу в Брянске, родном городе жениха, но семейная жизнь не сложилась. Спустя два года супруги развелись, сохранив хорошие отношения.

Следующие годы Дмитриева активно занималась карьерой – недаром в ее копилке уже около 140 ролей в кино и сериалах. Актриса наслаждалась своей яркой и интересной жизнью, а мыслей о замужестве, как и о наследниках, у нее не возникало. Зато когда настоящая любовь пришла, сопротивляться Евгения уже не смогла.

Первого наследника, сына Марка, знаменитость родила в 38 лет. Отцом ребенка и вторым мужем звезды стал ее студент Владимир Киммельман. Разница в возрасте возлюбленных составила 19 лет, но их это совершенно не смущало. Более того, супругам удалось построить крепкий брак и стать родителями во второй раз. Дочку Марию актриса родила уже в 46 лет.

Сейчас 49-летняя Евгения и 31-летний Владимир по-прежнему счастливы вместе. Актриса много снимается, ее муж ставит спектакли, а с детьми, если родители заняты, помогают бабушки и дедушки. Дмитриева хвастается, что ей очень повезло с супругом. Нет сомнений, что Киммельман считает так же.