 

Бизнесмен Пригожин словами Шнурова отреагировал на новость об оспе обезьян в Петербурге

12.07.2022, 17:05, Разное
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“Как сказал великий маэстро Шнуров: “Натурал ты или би, обезьянку не ***”. С глубоким сожалением вынужден сказать, что первую обезьянку ******* в Петербурге. Мы не знаем обезьянку, но знаем, кто с усами ее ******”, — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании “Конкорд”.

О первом случае заболевания оспой обезьян в России стало известно 12 июля. Заболевший петербуржец обратился за медицинской помощью с жалобами на сыпь и плохое самочувствие. Его изолировали в отдельной палате больницы. Жизни пациента ничто не угрожает, пояснили в Минздраве.



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