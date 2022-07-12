Бизнесмен Пригожин словами Шнурова отреагировал на новость об оспе обезьян в Петербурге

“Как сказал великий маэстро Шнуров: “Натурал ты или би, обезьянку не ***”. С глубоким сожалением вынужден сказать, что первую обезьянку ******* в Петербурге. Мы не знаем обезьянку, но знаем, кто с усами ее ******”, — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании “Конкорд”.

О первом случае заболевания оспой обезьян в России стало известно 12 июля. Заболевший петербуржец обратился за медицинской помощью с жалобами на сыпь и плохое самочувствие. Его изолировали в отдельной палате больницы. Жизни пациента ничто не угрожает, пояснили в Минздраве.