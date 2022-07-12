Варшава призвала Киев признать постыдное националистическое прошлое

На церемонии в честь годовщины Волынской резни польский президент Анджей Дуда напомнил, что Украина до сих пор чествует как героев лидеров УПА*, ответственных за массовые убийства поляков в Восточной Галиции. По его словам, правду об этих событиях необходимо «высказать твёрдо и чётко».



AP

Анджей Дуда «бросил вызов» нежеланию Киева осудить украинских националистов, ответственных за убийство более 100 тыс. поляков во время Второй мировой. Речь польского президента прозвучала на церемонии, посвящённой 79-й годовщине Волынской резни, пишет Press TV.

Политик призвал украинские власти признать, что УПА* проводила «этнические чистки». Он подчеркнул, что правду о массовых убийствах, которые происходили в Восточной Галиции с 1944-го по 1945 год необходимо «высказать твёрдо и чётко».

«Те, кого мы знаем как убийц, в то же время были героями для Украины», — отметил Дуда. Немедленной реакции Киева на его комментарии не последовало.

Хотя сейчас Варшаву и Киев объединяет антироссийская позиция, поляки и украинцы «исторически недолюбливали друг друга». Поэтому, весьма вероятно, новые высказывания Дуды встретят критику в определённых кругах, полагает телеканал.

Кроме того, многие украинцы рассматривают подобные разговоры как попытки очернить их страну. Впрочем, её сегодняшнее руководство открыто прославляет пронацистских лидеров, включая Степана Бандеру, и считают военными героями их последователей из батальона «Азов»**, обращает внимание Press TV.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Азов» — националистическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.