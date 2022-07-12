Лондон осудил журналистское расследование о преступлениях британских военных в Афганистане

Министерство обороны Великобритании осудило показ документального фильма о действиях британских сил специального назначения в Афганистане, обвинив журналистов ВВС в том, что они поставили под угрозу безопасность и репутацию сотрудников этих спецподразделений. В фильме содержатся, в частности, интервью с британскими военными, которые рассказывают о расстрелах задержанных и практике подбрасывания оружия убитым афганцам, пишет Daily Mail.



AP

Корпорацию BBC обвиняют в том, что она «подвергла риску» британские войска из-за показа документального фильма, в котором членов действовавших в Афганистане элитных спецподразделений обвиняют в казни безоружных талибов* в 2010 и 2011 годах. В фильме также утверждается, что британское командование знало об этих фактах и намеренно их скрывало, пишет Daily Mail.

Министерство обороны всегда заявляло, что все «подозрительные смерти» расследуются должным образом. Однако появляется всё больше свидетельств о том, что расследованиям в отношении членов Special Air Service (элитных британских сил специального назначения, используемых для проведения специальных операций и борьбы с терроризмом) чинились препятствия, сообщается в статье.

Министерство обороны Великобритании обвинило BBC в том, что новый документальный фильм про действовавшие в Афганистане «эскадроны смерти» ставит под угрозу британскую армию как в полевых условиях, так и с точки зрения репутации. В киноленте поднимается вопрос о том, действительно ли британские военные казнили находившихся под стражей подозреваемых членов движения «Талибан»* и совершали другие военные преступления, поясняет Daily Mail.

В частности, некоторые опрошенные журналистами свидетели утверждали, что они видели, как британские военные «хладнокровно убивали безоружных афганцев». Некоторые военные также рассказали, что им было известно об этой практике, которая якобы «прикрывалась» командирами.

Министерство обороны до сих пор официально отрицает, что британские спецподразделения использовали в Афганистане тактику стрельбы на поражение. Однако растут опасения, что это уже не получится отрицать, отмечается в статье.

Кроме того, представители Минобороны утверждают, что они всегда настаивали на надлежащем расследовании «подозрительных» смертей афганцев, которые были захвачены в плен. Однако в документальном фильме ВВС утверждается, что члены Special Air Service неоднократно убивали в Афганистане задержанных и безоружных людей при подозрительных обстоятельствах.

Журналисты также утверждают, что командование этих спецподразделений препятствовало расследованиям убийств, а также скрывало важные улики. Один из опрошенных ими бывших участников спецопераций в Афганистане заявил, что правда «всех потрясёт». Другой признал, что незаконные убийства были «частью нашей работы», пишет Daily Mail.

Продолжающиеся судебные процессы вынуждают также обнародовать ранее неизвестные документы, говорится в статье. В частности, члены британских спецподразделений заявляли о том, что афганская правовая система фактически парализовала их действия и им приходилось наблюдать, как «афганцы размахивают оружием», прежде чем они сами могли открыть огонь.

«Незаконные убийства были частью нашей работы, хотя это была ужасная тактика. Но арестовывать их было довольно бессмысленно, потому что их бы задержали всего на несколько дней, а потом снова отпустили. Так что я считаю, что цель оправдывала средства», — рассказал один из военнослужащих на условиях анонимности.

Другие свидетели рассказали, что для оправдания расстрелов рядом с трупами убитых афганцев часто подбрасывалось оружие, чтобы создать впечатление, что эти люди представляли угрозу. Предполагается, что подсознательное ощущение вины за эти действия до сих пор вызывает среди бывших участников британских спецопераций в Афганистане посттравматическое стрессовое расстройство и алкоголизм, сообщается в статье.

В марте этого года Верховный суд Великобритании раскритиковал Министерство обороны за неоднократные задержки с раскрытием документов. Судья Свифт обрушился с критикой на служащих Минобороны за несоблюдение графика и неэффективное сотрудничество с правовой системой. В свою очередь, Министерство обороны заверило, что открыто для беспрепятственного рассмотрения «любых новых доказательств», заключает Daily Mail.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

