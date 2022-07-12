С футболкой контрастного цвета или джинсовой курткой: способы смешивать и сочетать цветочные мотивы в одежде

Цветочный мотив – принт, который будет актуален всегда. Ежегодно дизайнеры многих мировых модных домов заново раскрывают магию цветка. Элемент одежды с таким принтом с легкостью может подчеркнуть красоту, индивидуальность и яркий образ любой девушки. В статье вы найдете 7 способов, как интересно и необычно смешивать и сочетать цветочные мотивы в одежде.

Идеи сочетания с верхней одеждой

Одним из необычных элементов гардероба является жилетка, особенно, если она выполнена в цветочных мотивах. Если вы добавите к ней однотонное платье или блузку с юбкой нежных пастельных тонов, то ваш образ получится утонченным и воздушным.

Идеальное сочетание – цветочное платье и джинсовая куртка. Такой лук выглядит стильно. В зависимости от выбранной вами обуви вы можете получить как повседневный, так и романтический образ.

Интересно сочетаются легкое черное платье с цветочным принтом и кожаная куртка, особенно, если она имеет яркий цвет или необычный дизайн. Дополнив лук высокими сапогами на каблуке, вы сможете создать чувственный и элегантный образ.

Интересные варианты комбинирования цветочного принта

Не менее уникальным является сочетание макси-юбки с цветочным принтом с водолазкой или теплым свитером. Такой образ выглядит ярко и необычно, что позволит вам выделится из толпы. Если же вы хотите, чтобы лук смотрелся нежно и изящно, то в комплект к цветочной юбке выберите водолазку пастельных оттенков.

Действительно крутой аутфит вы получите, если соедините футболку контрастного цвета с цветочным платьем. Образ отлично будет смотреться с кедами или аккуратными босоножками на каблуке.

Чтобы ваш лук получился действительно стильным и молодежным, добавьте к образу с цветочным платьем тяжелые ботинки или грубые ботильоны в рокерском стиле.

Если вы не боитесь экспериментировать и любите находиться в центре внимания, то вам стоит обратить внимание на аутфиты, где одновременно сочетаются несколько вещей с цветочным принтом.