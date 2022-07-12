 

Володин назвал воздушные шары Пентагона провалом программы противоракетной обороны США

12.07.2022, 16:37, Разное
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То, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет российского базирования, следует рассматривать как провал американской программы противоракетной обороны. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Вудин.
“Решение Пентагона использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет российского базирования Пентагону следует считать провалом американской программы противоракетной обороны”. Володин заявил в Telegram, что Вашингтон будет надувать подводные буи теперь, когда в его распоряжении есть “Посейдон” (подводный беспилотник с ядерным двигателем).

Politico сообщило 5 июля, что армия США потратит более 27 млн долларов в 2023 финансовом году на финансирование высотных военных аэростатов, которые включают отслеживание российских и китайских ракет.

Источник: tass.ru



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