Конференция европейско-американских выпускников поддерживает инновационный рост Хайнаня

Участники ежегодной конференции, проведенной в городе Санья Европейско-американской ассоциацией выпускников, обсудили потенциал Хайнаня для развития наукоемких отраслей промышленности. Они также поддержали развитие инновационной индустрии провинции. Об этом пояснила газета “Хайнань Цзибао”.

Издание приводит слова профессора Хайнаньского университета Ван Чжаохуэй: “Я надеюсь, что сотрудничество между учебными заведениями и бизнесом позволит учесть интересы развития индустрии и представить на рынке Хайнаня продукты, основанные на проверенных разработках в области искусственного интеллекта”. Эксперт считает, что умные технологии придадут больший блеск самым южным регионам Китая.

Сунь Хайцюань, коллега Хайнаньского института Чжэцзянского университета, сказал, что за последние два года провинция продемонстрировала “непрерывный рост инновационных технологий”. Поэтому он уверен в развитии регионального порта свободной торговли. Ученый заявил, что они будут использовать свои собственные сильные стороны для сотрудничества между научными учреждениями, а также производственным сектором.

Многие участники выразили заинтересованность в местных проектах, способствующих развитию туризма, современных технологий и высокоэффективного тропического сельского хозяйства. Сунь Хунтао, член ассоциации, курирующий сотрудничество между КНДР (Республика Корея) и культурным сектором Хайнаня, сказал, что рынок предлагает большой потенциал и имеет много перспектив. Многие из тех, кто учится за границей, вернулись в Китай и теперь могут свободно торговать.

С 2012 года конференции Европейской и Американской ассоциаций выпускников проводятся каждые две недели. Они объединяют представителей бизнеса и научных кругов. Эти мероприятия позволили Хайнаню запустить более 400 инвестиционных проектов, стоимость которых составляет около 1,22 млрд юаней (примерно 181 млн долларов США по текущему обменному курсу).

Источник: tass.ru