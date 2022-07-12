В Запорожской области заявили о риске провокаций Украины на АЭС

Запорожская АЭС находится под надежной защитой, но риск провокаций существует, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Около атомной станции развернуты надежные системы – ПВО и прочие вещи. И естественно, мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы все было мирно и безопасно. В Энергодаре, по сути, на одном берегу Днепра мы, а на другом, в Никополе и других населенных пунктах, – боевики [президента Украины Владимира] Зеленского», – цитирует Рогова ТАСС.

По его словам, эта местность остается «точкой напряжения», пока украинских боевиков не отодвинут на несколько десятков или сотен километров.

Во вторник два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара.

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