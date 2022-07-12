Хуснуллин поручил Минэнерго проработать вопрос газификации Запорожской области

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что поручил Минэнерго РФ оперативно проработать вопрос газификации Запорожской области после решения Киева о перекрытии поставок газа.

«Недавно киевская сторона решила перекрыть поставку газа в Запорожскую область. Дал поручение Минэнерго максимально оперативно проработать вопрос по газификации Запорожья. Всю необходимую поддержку Запорожской области в этом вопросе будем оказывать», – написал Хуснуллин в Telegram.

Украина в пятницу намеренно перекрыла газопровод, от которого была запитана Запорожская область, и более 100 населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения остались без газоснабжения. При этом в регионе серьезные излишки электроэнергии, так как здесь работает Запорожская АЭС. Власти Запорожской области попросили Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной.

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