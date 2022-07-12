 

«Новые люди» запустили для регионов «рейтинг борщевика»

12.07.2022, 16:30, Новости дня
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О разработке «рейтинга борщевика» сообщил первый заместитель руководителя фракции «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По мнению депутата, это сильнейшая болевая точка экологической повестки в России, при этом власти упорно не замечают борщевик, который является проблемой для сотен тысяч людей.

Партия «Новые люди» берет на особый контроль борьбу с борщевиком, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Каждый год мы боремся с проблемой борщевика штрафами вместо того, чтобы решать ее комплексно. Так же, как с лесными пожарами – штрафуют шашлычников, вместо того чтобы системно заняться проблемой. Из-за борщевика люди покидают целые деревни, все стройки им заполнены», – сказал Даванков.

«Новые люди» разработали рейтинг борщевика по регионам. Он будет интегральным, а рассчитывать его будут по более чем десяти параметрам. Среди них жалобы людей в соцсетях, поисковые запросы, обращения в органы власти с учетом количества жителей, а также число поступивших в больницы с ожогами от борщевика. «Новые люди» планируют постоянно обновлять и публиковать рейтинг на своих ресурсах, а также готовы предоставлять его всем заинтересованным ведомствам.

Ранее депутат от партии «Новые люди», заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов направил письмо министру природных ресурсов и экологии с рядом предложений по решению проблемы разрастания борщевика Сосновского. Новые люди предлагают признать борщевик карантинным растением, создать карту его распространения и совместно с правительством разработать федеральную программу по борьбе с ним.

«Для начала нужно придать борщевику особый статус – признать карантинным видом, несмотря на обширную область распространения. Чтобы отделить его от ромашек, васильков и полыни. Затем – разработать федеральную программу по борьбе с распространением борщевика», – сообщил Даванков.

Арапов рассказал, что, судя по обращениям людей, региональные органы не реагируют на проблему разрастания борщевика Сосновского. Сегодня у них есть простая возможность сослаться на необязательность работ по устранению данного опасного растения, если оно не находится на землях сельхоз назначения.

«Пугает еще один момент: если пустить все на самотек, борщевик может полностью захватить ареал произрастания многих растений. От этого пострадает не только флора, но и фауна, так как животным, в том числе и краснокнижным, будет нечем питаться», – подытожил Арапов.

Отмечается, что «Новые люди» продолжат разрабатывать меры по борьбе с борщевиком совместно с экспертами, а также планируют начать работу в этом направлении на базе региональных отделений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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