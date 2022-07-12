Создано устройство, способное снимать боль без лекарств

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12.07.2022, 16:25, Разное
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Научные сотрудники Северо-Западного университета в Соединенных Штатах Америки создали прибор, который помогает устранить боль. Устройство охлаждает нервную ткань и блокирует сигналы, поступающие от ее окончаний в мозг.

Эксперты хотели разработать устройство, которое помогло бы людям справиться с болевыми ощущениями после ампутации конечностей. В итоге получился более функциональный имплант, который можно вживить в тело во время хирургического вмешательства. Чтобы активировать разработку необходим внешний насос, а при желании устройство растворится самостоятельно.

Эксперименты продемонстрировали, что имплант быстро и эффективно охлаждал нервы мышей.



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