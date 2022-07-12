Химики нашли новый способ создавать реактивное топливо

Ученые рассказали, как получать реактивное топливо для ракет и самолетов с помощью бактерий, которые живут в почве. Новый метод более быстрый и дешевый, чем органический синтез специальных молекул.

Топливо для авиации и космонавтики должно быть высокоэнергетическим, поэтому в составе используют циклические молекулы, а лучше всего себя зарекомендовали циклопропаны. Единственный нюанс заключается в том, что получить их методом органического синтеза сложно.

Новое исследование позволило выяснить, что данный компонент производится актинобактериями в процессе метаболизма глюкозы в строительные блоки, обладающие треугольными углеродными кольцами. Это придает топливу взрывоопасные свойства, которые так ценятся в авиации и космонавтике.