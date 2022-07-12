Мнение: Триумвират

Путин встретится с Эрдоганом в Тегеране 19 июля. Там же запланированы встреча с иранским президентом Раиси и трехсторонний саммит, – сообщил Песков.

Конечно, реальную повестку никто не назовет, но набор тем для трехсторонних переговоров в таком формате сильно ограничен.

По всей видимости, будут обсуждаться новые балансы на юге России – в Закавказье и Средней Азии. Кремлю будет предложено забыть про прежние разговоры о «зоне жизненных интересов» в этом регионе и согласиться на приход туда Турции, а скорее, всего, и какие-то уступки Ирану.

Ведущим в этом триумвирате очевидно является Эрдоган – он один сохраняет рабочие отношения как с Западом, так и с двумя изгоями. Картина могла быть иной, продемонстрируй Путин хоть какой-то результат на Украине, но хвастать нечем. А потому принимать условия победителя придется именно ему. Он таковым не является.

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