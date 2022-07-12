Жена поставила точку в разводе с Мартиросяном: К сожалению

В последнее время в Сети ходят слухи о разводе российского шоумена Гарика Мартиросяна с женой Жанной Левиной. Периодически поговаривают о том, что Мартиросян погуливает т жены налево. И в какой бы компании не оказался бедный Гарик, ему обязательно припишут интригу с какой-нибудь молодой красоткой, которая находится неподалеку.

Недавно поклонники судачили о том, что Гарик Мартиросян якобы крутит роман с моделью Яной Кошкиной и даже ради нее якобы хочет бросить жену. Однако эта информация не подтвердилась.

В последние несколько недель Гарик Мартиросян не появлялся на людях со своей женой, что спровоцировало новую волну слухов о возможном разводе.

В конечном итоге это достало законную супругу Гарика Мартиросяна Жанну Левину, и она прокомментировала информацию о том, будут ли они разводиться.

“Не знаю, Гарик, к сожалению, уже спит. Утром проснется, я у него спрошу и отпишусь вам!” – отметила жена Мартиросяна с иронией.

Напомним, весной этого года Гарик Мартиросян вляпался в очередной скандал. Тогда речь зашла о ситуации с эмиграцией. Когда после начала спецоперации на Украине звезды начали уезжать из страны, комика подозревали в отъезде из страны, но он опроверг домыслы.