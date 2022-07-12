Московских школьников научат проектировать беспилотники

Участники узнают об основах проектирования, 3D-моделирования и дизайна беспилотников. Зарегистрироваться необходимо до 18 июля. После окончания программы школьники получат сертификат о прохождении курса и проект собственного летательного аппарата.

Глава московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что направление беспилотников – одно из наиболее перспективных. Он напомнил, что в “Сколкове” будет создана зона тестирования таких аппаратов.

Первая программа для школьников по созданию беспилотников прошла в “Инжинириуме МГТУ имени Н.Э. Баумана” в декабре 2017 года. Участвовало более 31 тысячи молодых москвичей.

В ходе программы старшеклассники научатся создавать трехмерную цифровую модель беспилотника, узнают о трехмерном пространстве, единой системе конструкторской документации, основах моделирования сложных криволинейных поверхностей. Также участников познакомят с образцами приборов, которые являются частью системы автоматического управления полетом.

Обучение будет проходить на трех площадках. Две из них находятся в Госпитальном переулке (дом 4/6, строение 1 и дом 10). Еще одна расположена на Нарвской улице, дом 1а, корпус 3.

Напомним, что в Москве действует более 20 детских технопарков. Образовательные программы разработаны высокотехнологичными предприятиями совместно с ведущими вузами столицы.