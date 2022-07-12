 

Московских школьников научат проектировать беспилотники

12.07.2022, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Участники узнают об основах проектирования, 3D-моделирования и дизайна беспилотников. Зарегистрироваться необходимо до 18 июля. После окончания программы школьники получат сертификат о прохождении курса и проект собственного летательного аппарата.

Глава московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что направление беспилотников – одно из наиболее перспективных. Он напомнил, что в “Сколкове” будет создана зона тестирования таких аппаратов.

Первая программа для школьников по созданию беспилотников прошла в “Инжинириуме МГТУ имени Н.Э. Баумана” в декабре 2017 года. Участвовало более 31 тысячи молодых москвичей.

В ходе программы старшеклассники научатся создавать трехмерную цифровую модель беспилотника, узнают о трехмерном пространстве, единой системе конструкторской документации, основах моделирования сложных криволинейных поверхностей. Также участников познакомят с образцами приборов, которые являются частью системы автоматического управления полетом.

Обучение будет проходить на трех площадках. Две из них находятся в Госпитальном переулке (дом 4/6, строение 1 и дом 10). Еще одна расположена на Нарвской улице, дом 1а, корпус 3.

Напомним, что в Москве действует более 20 детских технопарков. Образовательные программы разработаны высокотехнологичными предприятиями совместно с ведущими вузами столицы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09.21 / «Росатом» построит АЭС в Афганистане

03.01.22 / Одеваемся тепло и модно зимой: как подобрать обувь и аксессуары под трикотажное платье и платье-свитер

24.05.22 / Мнение: О конце «сланцевого бума»… Бесславном?

14.09.20 / Пенсионера из Еврейской автономной области осудили на 20 лет за шутки про евреев

24.11.20 / Скандалы: Врио губернатора и мистер Хайд

05.03.21 / Певица Адель развелась с мужем после семи лет совместной жизни

08.12.20 / Римская империя и варварские народы

28.01.21 / Мнение: Президенту Киргизии придется доказывать свою верность России

18.05.21 / Скрининг колоректального рака начнется в возрасте 45 лет, снижен с 50

21.10.21 / Россиянку не выпустили за границу из-за долга в 6 копеек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика