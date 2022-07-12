Мнение: Деспотия борцов за свободу, увольнение экс-сотрудницы и почему Илон Маск не купил Твиттер

1. Борцы за свободу обычно проявляют крайнюю нетерпимость к чужому мнению и крайнее презрение к фактам. Большая цель всё спишет, потом разберёмся. «Вы не рефлексируйте, вы распространяйте». Блогер Наташа Чернышева пишет (ссылка):



Любая революция мертва без денег.

Стоит только копнуть какой-нибудь массовый «народный» протест, как тут же находим торчащие уши забугорного бенефициара.

Если вы считаете, что в вашей стране есть проблемы, сделайте революцию. И вы поймёте, что проблем в стране на самом деле не было.

У борцов за свободу слова наружу лезет такая деспотия, что диву даёшься. Я ещё в 2011 году этому поразилась до глубины души:

А. Пусть развалится Россия, мне лишь бы Путин ушёл! Слишком давно там сидит, надоел.

То есть, у людей претензии не к методом руководства президента, за которого они не голосовали — что нормально, а вот такое детское «надоел». На страну плевать от слова совсем.

Б. Если ты проголосуешь за Путина, то мы, когда придём к власти, повесим тебя и твоего ублюдка (это они про моего сына-детсадовца) на фонарях.

А как же «я не согласен с вашим мнением, но я готов умереть за то, чтобы вы могли выражать своё мнение» (с)? В ответ — истерика и визг про «кремлеботство», «путинскую подстилку» и прочий список.

В. Отнять, поделить и массовые расстрелы — очень популярные в народе лозунги, прежде всего потому, что многие считают, что отнимать, делить и стрелять будут они, а не их.

Наши соседи не дадут соврать — после череды майданов богатейшая страна Советского Союза превратилась в то, во что превратилась.

А казалось бы, да?

2. Журналистка, устроившая в марте диверсию на Первом канале, закончила традиционно. На Западе её уже бросили как отработанный материал. Получилось анекдотично — несчастная продала Родину фактически за еду, за временное трудоустройство в небольшую немецкую газету (ссылка):



Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, ворвавшаяся в прямой эфир новостной программы «Время» с плакатом, заявила об увольнении из немецкого издания Die Welt. Об этом она сообщила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике. Спасибо команде Die Welt за то, что поддержали меня в столь трудное время. Время пролетело незаметно. Наш трехмесячный контракт завершился», — написала она, подчеркнув, что продолжает двигаться дальше.

3. Комментарий проекта «Средства немассовой информации» (СнМИ) о срыве сделки по покупке Твиттера Илоном Маском (ссылка):

Короткой строкой: как сообщает Washington Post, герой весеннего хайпа о свободе слова Маск всё-таки, кажется, не будет покупать Твиттер.

Причина: покопавшись в архитектуре приобретаемой платформы, визионер современности обнаружил, что там в принципе, то есть по определению, невозможно отделить ботов от человеков — а значит, и понять, на какой процент покупка за $44 млрд состоит из воздуха.

Причина звучит уважительной, но это тот случай, когда мы вынуждены напомнить наш ехидный комментарий от 15 апреля:

«Маск взбудоражил многих пользователей, предложив купить оставшиеся акции Твиттера за $43 миллиарда — «чтобы спасти его как платформу свободы слова». Мы, конечно, не знаем грядущего, но… имея на памяти опыт предыдущих спасательных кампаний Маска, мы рискнём допустить, что его нынешнее супер-мега-предложение — это как раз прекрасно выверенный ход для того, чтобы, поразив воображение фанатов очередной порцией нулей, нарваться на отказ Твиттера и уйти в белом в закат. Он всегда так делает. Так что никакой свободы слова не будет».

Прошло почти три месяца. Маск пока торгуется, обещанной свободы слова пока нет. И это, кстати — в тот момент, когда американской публике она как бы нужна (см. время, оставшееся до выборов в конгресс).

Предположим, что Илон Маск всё-таки говорит правду, и Твиттер переполнен ботами, которых невозможно отличить от людей. То есть, одна из крупнейших американских и мировых соцсетей, облюбованная в том числе всевозможными активистами, оппозиционерами и революционерами, на самом деле является инструментом для массовых манипуляций: общественное мнение там формируют с помощью ботов (как роботов, так и проплаченных аккаунтов).

Хорошо, что Твиттер в России заблокировали. Такая свобода слова нам не нужна.

Кстати, интересно, Илон Маск продавал акции Тесло-пузыря, чтобы собрать деньги на покупку Твиттера? Если да, то теперь он может спокойно перекладывать их в золото, не привлекая особого внимания хипстеров.