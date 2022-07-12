На внеочередном заседании Госдумы депутаты продлили себе отпуск до 1 ноября

В ходе внеочередного заседания Госдумы депутаты обсудили «неотложные вопросы».

Ключевым из них стало продление отпуска для парламентариев до 1 ноября 2022 года. Народные избранники отметили, что в этом году работали сверхурочно.

– Коллеги, обращаю ваше внимание, что в этом созыве мы работали намного продуктивнее, чем раньше. Законов принято в три раза больше. Мы их писали и голосовали без выходных. Принтер до сих пор горячий, – сказал депутат Николай Валуев.

Свои соображения относительно необходимости продления отпуска высказала и вице-спикер Анна Кузнецова, ранее занимавшая должность уполномоченного при президенте по правам детей.

– В сентябре довольно тёплая погода, продолжается курортный сезон, в том числе детский. Большинство депутатов – многодетные родители. Поэтому им нужен отдых на море или возможность показать множественные достопримечательности нашей страны, – подчеркнула она.

За продление отпуска высказался и представитель «Справедливой России» Дмитрий Певцов.

– Я, как творческий человек, должен набраться сил перед новым законодательным сезоном. Чтобы сочинить тот или иной закон голове нужен отдых. Параллельно я собираюсь проехать с концертным туром по Краснодарскому краю и Крыму. Очень важно установить контакт с людьми, послушать, чего именно они хотят от депутатов, – заявил он.

По итогам заседания решение о продлении отпуска депутатов до 1 ноября было принято единогласно.

—