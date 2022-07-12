 

Брючные костюмы – абсолютный хит этой весны: актуальные фасоны и материалы

12.07.2022, 15:30, Разное
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Брючные костюмы – классика, которая всегда будет востребована. Безусловно, для создания делового образа можно использовать джинсовые комбинезоны и платья. Но брючный костюм сэкономит вам время при подборе дополняющих друг друга элементов одежды. Модельеры придумывают разные фасоны, так что в теплое время года советуем обратить на них самое пристальное внимание.

Деловой стиль (основное фото)

Если вам нравится комфорт в повседневной жизни, тогда обратите внимание на негабаритные фасоны. Это могут быть широкие укороченные брюки и длинный пиджак с подчеркнутыми плечами. Они помогут вам создать восхитительный комплект. А дополнить его можно подходящим плащом и обувью.

Эффектно и стильно

Укороченные блейзеры вновь возвращаются в моду и набирают все большую популярность. Добавьте к нему длинные брюки с высокой посадкой и классическую однотонную блузку, и ваш образ сразу станет невероятно элегантным и роскошным. Для вечернего выхода можно добавить подходящие аксессуары, а также модное бюстье. Такой ансамбль добавит обладательнице сексуальности и уверенности в собственной неотразимости.

Популярные цвета сезона

Весенняя цветовая палитра радует модниц своим разнообразием. Нравится, классика? Пожалуйста! Белый, кремовый, ванильный… Нейтральные оттенки можно разнообразить на свое усмотрение цветными аксессуарами. Нравится что-то более яркое? Тогда именно для вас модельеры создали брючные костюмы розового, небесно-голубого и желтого цветов. Яркие цвета следует дополнять аксессуарами приглушенных оттенков. Для эффектного завершения образа можно подобрать сумочку, обувь или украшения в одной цветовой гамме с одеждой. В таком виде ваш облик будет безупречен!

В моде не только однотонные костюмы, но также яркие абстрактные мотивы. Обратите внимание на батик. Яркие мотивы батика отлично дополняют теплые бежевые оттенки. Подчеркните свой образ с помощью аксессуаров нейтральных цветов.

Популярные материалы

В моду снова входят твидовые костюмы. Модельеры предлагают комбинировать вещи из твида с облегающими джинсами из денима или кожаными мини-юбками. Обратите внимание, что брюки капри отлично сочетаются с элегантными блузками и кожаными куртками оверсайз.

Итальянские модельеры рекомендуют обратить внимание на кожаные блейзеры для создания повседневного образа. Вы можете носить их как с брюками, так и с кожаными шортами. Трикотажные костюмы также являются одними из самых популярных в текущем сезоне.



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