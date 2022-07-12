 

Беларусь проводит командно-штабные учения на юге страны

12.07.2022, 15:15, Разное
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По сообщению министерства обороны Беларуси, на юге страны проводится командно-штабное учение с территориальными войсками из Жлобинской области Гомельской области.
В сообщении в Telegram министерство сообщило, что под руководством заместителя председателя Гомельского облисполкома проводится командно-штабное учение с территориальными войсками Жлобинской области.

Цель учения – оценка готовности офицеров воинских частей территориальных войск к выполнению учебно-боевых задач и совершенствование навыков и лидерских качеств офицеров запаса, работающих на пунктах управления и с подчиненным личным составом по выполнению задач территориальной обороны.

В сообщении говорится, что “В рамках учения будут отрабатываться… охрана и оборона объекта территориальной обороны, а также дежурство на КПП во время участия в реализации мероприятий военного положения”.

Источник: ria.ru



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