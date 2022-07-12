Маск выступил против участия Трампа в президентской кампании

Илон Маск, американский предприниматель, возмутился включением Дональда Трампа в качестве кандидата на следующих президентских выборах.

“Я ничего не имею против этого человека, но именно сейчас Трамп может отправить на пенсию своего ненавистника и уплыть в закат. Демократам нужно прекратить нападки на Трампа. Трамп не выживет, если сможет вернуть себе президентство. В конце Трампу будет (возможный новый – ред.) 82 года. Маск сказал в Twitter, что этот срок – слишком много для любого лидера, тем более Соединенных Штатов Америки”.

По его мнению, если Рон Десантис (нынешний губернатор Флориды) будет баллотироваться на выборах в 2024 году против нынешнего президента США Джо Байдена, он легко победит. Ему даже не нужно проводить предвыборную кампанию.

Трамп был президентом США с января 2017 года по январь 2021 года. 2020 год – это дата следующих выборов президента США. Трамп не ответил прямо на вопрос о выдвижении своей кандидатуры на пост президента, но он готов рассмотреть такую возможность. В недавнем интервью Трамп даже предположил, кого он мог бы взять в партнеры в борьбе за президентское кресло. Среди них был Рон Десантис (нынешний губернатор Флориды).

Источник: ria.ru