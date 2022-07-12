 

Маск выступил против участия Трампа в президентской кампании

12.07.2022, 15:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Илон Маск, американский предприниматель, возмутился включением Дональда Трампа в качестве кандидата на следующих президентских выборах.
“Я ничего не имею против этого человека, но именно сейчас Трамп может отправить на пенсию своего ненавистника и уплыть в закат. Демократам нужно прекратить нападки на Трампа. Трамп не выживет, если сможет вернуть себе президентство. В конце Трампу будет (возможный новый – ред.) 82 года. Маск сказал в Twitter, что этот срок – слишком много для любого лидера, тем более Соединенных Штатов Америки”.

По его мнению, если Рон Десантис (нынешний губернатор Флориды) будет баллотироваться на выборах в 2024 году против нынешнего президента США Джо Байдена, он легко победит. Ему даже не нужно проводить предвыборную кампанию.

Трамп был президентом США с января 2017 года по январь 2021 года. 2020 год – это дата следующих выборов президента США. Трамп не ответил прямо на вопрос о выдвижении своей кандидатуры на пост президента, но он готов рассмотреть такую возможность. В недавнем интервью Трамп даже предположил, кого он мог бы взять в партнеры в борьбе за президентское кресло. Среди них был Рон Десантис (нынешний губернатор Флориды).

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12.21 / Мнение: Элиан

24.02.22 / Мнение: Текущая ситуация

22.03.21 / Жена Брюса Уиллиса поздравила его с годовщиной свадьбы: “Люблю до луны и обратно”

28.02.22 / Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко

20.12.21 / Жена Лепса пропала накануне первого слушания о разводе

23.12.21 / В «Сбербанке Онлайн» появится функция платного отключения рекламы

12.01.22 / Малахов отметил свой юбилей в элитном отеле Германии

14.04.22 / Мнение: Украинский кризис – это война между США и новым миром

30.06.21 / Сергей «Паук» Троицкий объявил об участии в выборах в Госдуму

08.12.21 / Мнение: Шахматное харакири

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика