Виды насекомых в квартире

Насекомых, живущих в наших квартирах, великое множество. Некоторые из них являются вредителями имущества, другие – паразитами и переносчиками различных заболеваний. В любом случае такое соседство доставляет человеку массу неудобств. Бороться с незваными гостями можно разными способами. Например, позвонив в санэпидемстанцию (СЭС) и заказать уничтожение насекомых – cleacom.ru. Способ уничтожения специалистами будет выбран в зависимости от того, с каким именно вредителем придётся иметь дело. Так какие же насекомые предпочитают жить рядом с человеком?



Тараканы

В наших квартирах обитают два вида тараканов – рыжий и чёрный. Из них рыжий более жизнестойкий, его очень сложно вытравить из жилья собственными силами. К мелкам и спреям прусак быстро приобретает иммунитет. Сначала численность популяции рыжих тараканов сократится, но вот на последующие поколения химия уже не подействует.

Тараканы любят влажную тёмную среду. А также беспорядок. Поэтому, если в доме поселились тараканы, то желательно навести в помещениях чистоту. Важно вовремя выносить мусорное ведро, не оставлять на столе остатки еды, убирать ёмкости с водой.

Отталкивающий внешний вид тараканов, их привычка везде ползать (как по обеденному столу, так и по человеку), способность переносить заболевания – веские причины, чтобы бороться с этими насекомыми.

Муравьи

Особого вреда муравьи человеку и его имуществу не причиняют. Но сам факт того, что по квартире снуют эти мелкие насекомые, размножаясь в геометрической прогрессии, достаточно неприятен. К тому же они могут очень больно кусаться.

В квартирах распространены рыжие, чёрные и красные муравьи. Все они прокладывают по помещениям квартиры «дорожки». Проследив за таким муравьиным караваном, можно легко найти их гнездо и уничтожить живущую там матку. Проблема в том, что часто этих гнёзд у колонии бывает несколько, иногда они могут располагаться в соседних квартирах. Поэтому избавляться от муравьёв лучше сообща, в коалиции с соседями по подъезду.

Блохи

Эти насекомые-паразиты проникают в жилище на домашних животных. Если с блохами не бороться, то они в короткое время увеличат свою численность. Чтобы не тесниться, они покидают своего кормильца и начинают прыгать по квартире, кусая людей. Их укусы достаточно болезненны, места укусов потом сильно зудят. Блохи переносят опасные для человека болезни – гепатит, сальмонеллёз, тиф.

Справиться с нашествием блох обычно не трудно. Достаточно помыть своих животных специальным шампунем и надеть на них ошейник от блох, затем распылить противоблошиное средство по помещениям квартиры.

Постельные клопы

Эти насекомые тоже являются переносчиками болезней, самыми распространёнными из которых является гепатиты А и В. Укусы клопов ещё и очень аллергичны.

Эти клопы предпочитают обитать в местах, где человек спит. Это кровати, диваны, матрасы. Можно их обнаружить под обоями или плинтусами в спальне, под коврами и линолеумом. О наличии в квартирах клопов могут сказать такие признаки: чёрные точечные экскременты на постельном белье, следы укусов в виде частой строчки на коже.

Клопы живучи. Их продолжительность жизни – два года и более. Они быстро размножаются, так что откладывать на потом военные действия против этих паразитов не стоит.

Платяная моль

Сами бабочки для шерстяной одежды, кожи или меха не опасны. А вот их личинки способны испортить ваше имущество, превратив натуральные вещи в решето. Увидев бабочку моли, нет смысла гоняться за ней, чтобы прихлопнуть. Это взрослая особь, которая уже успела отложить яйца. Она и сама скоро погибнет. Полезней начать тщательно осматривать свои вещи.

Моль предпочитает неопрятные вещи. Если одежда из натуральных тканей имеет пятна от пота, то, скорее всего, моль именно там и отложит свои яйца. Любит она темноту и сырость, не переносит высокие или чересчур низкие температуры. Её личинки могут погибнуть под воздействием ультрафиолета или прямых солнечных лучей.

Мокрицы

Обитают в помещениях с высокой влажностью – в ванной комнате, туалете и на кухне. Вреда человеку от мокриц нет, не считая того, что они могут переносить на своих лапках частицы плесени, распространяя их по квартире. Да и выглядят чешуйницы очень неприглядно.

Избавиться от мокриц можно, лишь начав бороться с сыростью. Для этого нужно обеспечить помещению хорошую вентиляцию, устранить протечку труб или сантехники, насухо вытирать все поверхности.

Пауки

Самые безобидные соседи человека (по крайней мере, в наших широтах). Они не являются ни вредителями, ни паразитами. Скорее наоборот, они помогают бороться с насекомыми, причиняющими неудобства – мухами, тараканами, комарами. Вывести их можно, смахнув паутину веником и выкинув вместе с её хозяином.

«Залётные» гости

Это насекомые, которые попадают в квартиру случайно, залетев в окно. Это комары, мухи, мотыльки, сверчки. Мухи и комары доставляют хозяевам квартиры массу отрицательных эмоций своей назойливостью. Мухи могут переносить болезни и заражать пищу яйцами гельминтов. Комары же надоедают своим писком и вечной жаждой крови. Методов борьбы с ними множество – от спреев до специальных клейких лент.