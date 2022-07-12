Минниханов перестал быть президентом, но стал главой Татарстана

В составе Госсовета изменена должность Рустама Минниханова с «президента республики Татарстан» на «главу республики Татарстан», соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Позицию Минниханов Р. Н. – президент республики Татарстан, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» заменить позицией следующего содержания: Минниханов Р. Н. – глава республики Татарстан, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», – цитирует документ РИА «Новости».

До настоящего времени Татарстан оставался единственным регионом, глава в котором именуется президентом согласно Конституции республики. С 1 июня вступил в силу закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», запрещающий, в частности, использовать слово «президент» в наименовании высшего должностного лица субъекта России.

Напомним, в конце сентября сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Законопроект, в частности, устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица – глава субъекта России. В пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству тогда поясняли, что «с учетом исторических, национальных и иных традиций региона конституцией (уставом) субъекта может быть предусмотрено дополнительное наименование должности», однако оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства – президента Российской Федерации.

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