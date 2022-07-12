Суд в Москве оштрафовал Zoom за нарушение закона о персональных данных

Мировой суд Москвы оштрафовал сервис видеосвязи Zoom на 1 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в России.

«Суд постановил признать компанию Zoom Video Communications виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ) и назначил наказание в виде штрафа на сумму 1 млн рублей», – сказано в решении, которое зачитал судья Тимур Вахрамеев, информирует ТАСС.

Ранее Мировой суд Москвы оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в России.

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