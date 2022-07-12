«Что вас сподвигло одобрить концерт предателя?» – фанаты «Зенита» обратились к Беглову после выступления «Би-2»

Футбольные болельщики обратились к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой объяснить его решение дать выступить группе «Би-2» на финале Суперкубка России.

Еще до начала финального матча между «Спартаком» и «Зенитом» за Суперкубок РФ многие были возмущены решением Беглова дать выступить скандальной «Би-2» и поэтому во время концерта освистали артистов. Однако пресс-служба Смольного поспешила сообщить, что музыкантов осудили не за их позицию по спецоперации России, а за шарф «Спартака» на одном из фронтменов группы.

Эту информацию поспешили опровергнуть фанаты «Зенита». В записанном видеоролике, распространенном в Сети и Telegram-канале «Кибер Фронта», они объяснили, что причиной их негодования стал не предмет одежды, а критика «Би-2» спецоперации по защите республик Донбасса.

Кроме того, они попросили градоначальника объяснить им, почему он допустил «предателей» на «Газпром Арену».

– У нас играла группа, на нашем поле, на поле родного стадиона, где играет наш клуб, группа, которая себя позиционирует как противник спецоперации, и до этого собирала спонсорскую помощь нашим врагам. Хотелось бы отметить, что освистали ее не потому, что у солиста был шарф «Спартака». Освистали только потому, что данная группа, мало того, что является противником СВО, так еще и в некоторых кулуарных моментах пропагандирует очень довольно-таки противоречащие ценности русскому миру, русскому человеку они чужды, – отмечает один из болельщиков.

Напомним, изначально вместо «Би-2» должен был выступить музыкант Сергей Шнуров, однако, по информации СМИ, Беглов испугался возможности очередной критики и запретил его выступление.